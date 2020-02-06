Ожившие произведения Короткевича, новинки издательств, встречи с авторами. Как прошёл второй день Минской книжной выставки-ярмарки
Новости Беларуси. День авторов проходит на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в тренде у книголюбов. Это самый продаваемый белорусский автор. 6 февраля не только звучали со сцены его произведения, но и были презентованы новые редакции переводов на русский язык.
К слову, Россия в качестве почетного гостя в этом году привезла новинки более чем 80 издательств. По традиции форум насыщен встречами с авторами. Так, сегодня акцент на научную литературу. Например, свою книгу о мифах и реалиях из истории БССР представит историк Игорь Марзалюк.
Ну а будущее книгоиздания обсуждали на межуданродном симпозиуме литераторы из 23 стран.
Николай Черкашин, писатель (Россия):
Это праздник души. Столько книг уникальных, о которых ты даже не подозревал, а они оказывается есть на этом свете. Это очень важно: взять такую книгу, полистать, а еще лучше приобрести. Это пополняет творческий багаж, расширяет кругозор.
7 февраля на выставке день будет посвящен белорусской литературе. Состоятся презентации книжных новинок – от кулинарных –о кухне наполеоновских времен – до исторических – о Богуславе Радзивиле.
Неизвестные работы Малевича. Какие ещё издания представляет Россия на Минской книжной ярмарке
В Минске проходит международная книжная ярмарка. Какие издания представляет там Россия?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки – Андрей Гельмиза.
Андрей Гельмиза, генеральный директор ОАО «Генеральная дирекция международных выставок и ярмарок», директор Московской международной книжной выставки:
Россия всегда участвует в Минской книжной ярмарке, просто в этот раз мы участвуем большей командой, у нас более 80 издательств, которые представят свои книжки, у нас более 60 мероприятий в программе, приедут очень интересные российские авторы. Будет очень насыщенная многодневная программа. Очень много мероприятий для детей.
Вот я вижу «Третьяковский алфавит. Животные». Здесь детская раскраска на основе картин художников, как раз представленных в Третьяковской галерее.
Андрей Гельмиза:
Это ещё одна важная программа на нашем стенде – это музейная линия. Это книги, которые изданы российскими музеями и издательствами, которые специализируются на изданиях по искусству, фотографии, архитектуре. Более того, среди коллекций музеев есть книги, которые рассказывают о художниках, чья творческая судьба неразрывно связана с Беларусью. Интересны издания Русского музея совершенно новых, ранее не выставлявшихся работ Малевича.
Хотел ещё обратить внимание на книгу Ивана Хруцкого, которая издана Третьяковской галереей. Это художник белорусский. И книгу, посвящённую выставке Леона Бакста.
Вот это взаимодействие межмузейное уже идёт, и я надеюсь, что благодаря книжной выставке и той программе, которая есть, нам удастся его расширить. Кстати, на стенде будет у нас стоять специальная будка, в которой можно будет попробовать записать свою аудиокнигу. Аудиокниги сегодня тоже очень развиваются, этот сектор растёт и получается много новых продуктов.