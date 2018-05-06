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Память – в камне. Как выглядит победная архитектура Минска

06.05.2018 - 20:07

Новости Беларуси. 9 мая. Дата следующей недели, но хочется говорить о ней и накануне, и во время, и после праздника.

Потому что наши дедушки и бабушки невероятно дорогой ценой победили тогда, а мы побеждаем сейчас, когда всеми силами бережем память о четырех годах мужества и сражений за Родину. И нет той силы, которая заставит забыть, пока каждый, кто помнит, расскажет о Великой Победе своим детям. А еще мы побеждаем каждый день, когда сохраняем свою независимость. Вместе.

Так, как готовится Беларусь ко Дню Победы, кажется, не готовится ни к одному празднику. Минск – традиционно центр торжеств. Более 180 праздничных мероприятий в каждом районе. 9 мая праздник начнется с возложения венков и цветов к монументу Победы. Ну а вишенкой на торте станет салют – первый залп намечен на 23.00.

Готовится к празднику Победы и Столичное телевидение. Свой вклад, конечно, внесет и новая «Неделя». В преддверии памятной даты Евгений Пустовой прогулялся по Минску, чтобы еще раз увидеть победную архитектуру столицы.

Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. Это не про Минск. В урбанистической культуре нашей столицы доминируют улицы с фамилиями знаковых личностей. Из 1300 улиц каждая четвертая названа в честь фронтовиков, партизан и подпольщиков. Но достаточно ли?

Минск постоянно расправляет свои крылья. Новым улица ищут новые имена. За наименованием улиц отвечает специальная комиссия. В ее состав входит и беларускоязычный историк Иван Сацукевич – дока и любитель советского периода. Сейчас в списке 60 предложений. Каждое шестое связано с именами Великой Отечественной. И это лишь малая толика заслуживших, назвать собой улицу столицы.

Иван Сацукевич, исследователь истории Минска:
Надзея Лісавец, удзельніца падполля была. Аказалася ў ва Францыі, яна працавала на французскіх заводах. Збегла з гэтай працы і стварыла першый на тэрыторыі Францыі жаночы партызанскі атрад.

Среди не почтенных в топонимике – Надежда Моисеева. Она вместе с семьей Чижевских готовила подрыв генерального комиссара Беларуси Карла фон Готберга. Правда, есть памятник смелым женщинам. Его скульптор – Валентин Занкович. Среди множества своих работ запомнилась именно эта.

Валентин Занкович, архитектор, скульптор, лауреат Ленинской премии СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси:
Сначала повесили дочку, у нее кубаночка упала на снег и туфельки упали. Мать стала сразу седой.

В Минске мемориалов, посвященных войне, больше, чем пальцев на руках скульптора. А памятников вообще около тридцати. И если с советского периода – однотипные, то созданные за годы суверенитета отличаются своей уникальностью. А порой и очевидностью.

Валентин Занкович:
В свое время Павлов мэром когда был, спрашивает: «Слушай, а что это у нас проспект Партизанский, республика у нас партизанская. А ничего нет на эту тему в Минске. А у вас я вижу на полках много эскизов на эту тему».

В Минске есть и отдельный административный район и проспект Партизанский. Но вот до увековечения всех знаковых мест еще далеко. Даже события у исторического музея остались забыты. Три места казни героев-подпольщиков в городе отмечены, а про это в историческом и административном центре столицы – забыли.

Иван Сацукевич:
У гэтым будынку была нямецкая камендатура. І невыпадкова, што на пляцоўцы па суседству, там, дзе сення размешчана Міністэрства энергетыкі, знаходзілася шыбеніца, на якой 26 кастрычніка 1941 года пакаралі мінскіх падпольшчыкаў.

Впрочем, и о тех, кто на слуху, к сожалению, не все слышали. Это улица Алексея Бурдейного – именно танки его корпуса первыми ворвались в Минск, именно он символически зажег Вечный огонь на площади Победы.

Чтобы взрослым рассказывали школьники во Фрунзенском районе Минска, названия школ дублируют с названиями близлежащих улиц. А на базе образовательных центров создают музеи. Успешный педагогический опыт депутат Анна Старовойтова – она здесь учительствовала хотела бы ретранслировать на всю страну.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не только учащиеся, но и родители, приходя в школу, проходят по этой музейной экспозиции.  Проживали, не знали, именем кого эта улица названа.

Именно улицы в честь ветеранов войны, мемориалы и бюсты нашим героям не позволяют архитекторам политики глобализации вылепить из нашего народа нацию манкуртов.

Евгений Пустовой, СТВ:
Тема Великой Победы является краеугольным камнем национальной идеи Беларуси. Нас за это часто критикуют, бросая камень в огород исторического наследия. Действительно, у нас очень много монументов, посвященных Великой Отечественной и еще больше улиц с названием героев-фронтовиков. Но это все видимое в граните, а главное, что Великая Победа живет в сердце каждого белоруса.

Если архитектура – это музыка в камне, то памятники – ноты победного марша. И чем их больше, тем большая вероятность того, что эта мелодия не затихнет под спудом времени.

Теперь монумент «Беларусь партизанская», мемориал «Яма», стела «Минск-город герой» стали не просто частью архитектурного облика белорусской столицы, а местом притяжения. И даже здесь, где о войне напоминает любая деталь, все-таки живешь миром.

Память – в камне. Как выглядит победная архитектура Минска

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