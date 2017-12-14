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Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!

14.12.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Концерт и заседание совета Белорусской академии музыки. 85-летие отметил самый творческий ВУЗ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь юбилея уже состоялся не один яркий проект. Нынешние студенты и именитые выпускники устроили настоящий парад звуков классики и современных произведений. За годы существования в этих стенах, создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Здесь подготовили к музыкальной карьере 15 тысяч человек.

С 85-летием со дня основания коллектив Белорусской государственной академии музыки поздравил Александр Лукашенко.

Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!

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