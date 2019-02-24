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«Перед ЧМ в Астане посмотреть кандидатов». Минское «Динамо» и сборная клубов экстралиги сыграют 28 февраля

27.02.2019 - 11:16

Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги победила минское «Динамо» в первом матче хоккейной супер-серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоговые цифры – 4:2.

Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится впервые в нашей стране. И поэтому вызывает большой интерес у болельщиков и спортивных журналистов.

Накануне за матчем в «Минск-Арене» наблюдали более 10 тысяч зрителей. За ледовыми баталиями следил и Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

Тренеры и представители команд считают, что такие матчи – бонус для белорусских болельщиков, которые в 2019 году лишены матчей плэй-офф в КХЛ.

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Как и говорил главный тренер сборной нашего клуба Андрей Михайлович Сидоренко, в связи с тем, что очень много травмированных в составе «Динамо», такая сложная кадровая ситуация в клубе, который является базовым клубом в сборной, сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из экстралиги.

Следующий матч супер-серии пройдет 28 февраля на «Чижовка-Арене». Встреча начнется в 19.30. Вход на игру для болельщиков свободный.

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