Переговоры Президента Беларуси с премьером Грузии. «Когда существуют такие дружеские отношения, их легко развивать во многих направлениях»
Новости Беларуси. Минск и Тбилиси подтверждают готовность развивать сотрудничество. О двустороннем взаимодействии 23 августа говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Грузии, который прилетел в Минск с официальным визитом. В нашей стране он пробудет недолго, но от этого эффективность визита не пострадает. Вместе с ним в Беларусь прибыли представители бизнеса и чиновники.
В целом за последние годы отношения двух стран вышли на новый уровень. Уже реализовано несколько промышленных проектов, растут объемы торговли, достигнуто понимание в политике. Что уж говорить о культурных связях! В Минске открывают Дом Грузии, 24 же августа в историческом центре белорусской столице пройдет традиционный фестиваль «Тбилисоба».
О том, что связывает наши народы, расскажет корреспондент Ольга Коршун.
На рейс из Минска в Батуми ни одного лишнего билетика. Полная посадка, и так все лето.
Наши туристы едут в эту страну даже на автобусах. Их не смущает, что впереди более 2000 километров и несколько суток в пути. Ну, кто устоит перед красотой Сакартвело (так грузины называют свою страну)?
Преодолел это расстояние и премьер-министр Грузии. Он, конечно, прилетел в Минск. Время – деньги, тем более цель визита сугубо деловая.
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Из аэропорта – сразу на переговоры. Официальный визит начался со встречи с главой государства.
Мамука Бахтадзе в статусе премьера в Минске впервые. Президент Беларуси посещал Грузию за последние 5 лет дважды.
После этих встреч взаимная торговля резко пошла в гору, но впереди новые высоты: партнеры договорились к 2020 году выйти на 200 миллионов долларов. И, судя по тональности встречи во Дворце Независимости, это далеко не пик взаимодействия.
Александр Лукашенко – премьер-министру Грузии: «Будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов»
Мамука Бахтадзе всего 38, но он уже успел возглавить Грузинскую железную дорогу, Министерство финансов и год назад занял кресло премьера.
В Грузии недавно избрали и нового президента, им стала Саломе Зурабишвили. Но даже смена руководства не повлияла на статус белорусско-грузинских отношений.
Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру»
Вместе с премьером в Минск прилетела внушительная делегация бизнесменов. Их интересует деревообработка, фармацевтика и техника.
К примеру, вот такие автобусы МАЗ вскоре могут начать курсировать между грузинскими городами, а с помощью нашей коммунальной техники легко поддерживать чистоту. Эти машины в первую очередь интересны партнерам, но в целом у МАЗа на Грузию далекоедущие планы.
Валерий Иванкович, генеральный директор холдинга «Белавтомаз»:
Планируем встречу с мэром Тбилиси, с руководством городов. Перспектива говорит о том, что мы надеемся расширить линейку поставляемой техники, увеличить объем поставок и сделать Грузию стратегическим форпостом в странах Кавказа.
В Грузии уже собирают белорусские тракторы, производство открыли в марте. А еще раньше запустили сборку лифтов. Наша страна экспортирует синтетические нити, молоко и мясо, трансформаторы, лекарства. В Беларусь идут нефтепродукты, минеральная вода, вино, орехи. Скоро в Минске откроется Дом Грузии, где за качество каждого продукта могут поручиться, что называется, на высшем уровне. Впрочем, белорусы уже составили свое мнение о кухне этой страны.
Ольга Коршун, корреспондент:
Хинкали в центре Минска уже никого не удивишь – грузинская кухня явно пришлась белорусам по вкусу. Но стоит отметить, что и грузины распробовали наши продукты. В Тбилиси, Батуми один за другим открываются магазины белорусской продукции. Тенденция такова, что доля наших товаров в общем объеме импорта Грузии составляет 15 %. Это очень хороший показатель. И судя по тому, что наши явно сходятся, цифры будут расти.
Все-таки есть ложка дегтя в этом торговом изобилии: страдает логистика. Доставка продуктов в Грузию возможна единственным путем – по Военно-Грузинской дороге перевал через Кавказский хребет. Преодолеть его непросто, особенно зимой, когда сходят лавины и грузовики простаивают. Пожалуй, это единственная проблема, которая буквально тормозит торговый процесс.
О нюансах сотрудничества более детально говорили в правительстве. Оба премьера видят варианты сотрудничества в разных сферах – от машиностроения до сельского хозяйства.
Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии:
Я бы хотел отметить знаковый момент: у нас 25 лет дипотношений. Но связывают нас десятки лет. Когда существуют такие дружеские отношения, как у нас, их легко развивать во многих направлениях. Очень важно решить вопрос в торгово-экономических отношениях. Мы преодолели планку в 100 миллионов долларов, но она нас не удовлетворяет. Надеюсь, цифра удвоится.
Хотел бы отметить широкий спектр наших отношений не только в сельском хозяйстве и промышленности, но и в сфере высоких технологий. Уверен, данный визит углубит наши отношения.
Официальную часть визита завершила церемония возложения венков к стеле «Минск – город-герой». Мамука Бахтадзе провел в Беларуси всего один день, но грузинские бизнесмены и чиновники останутся дольше. Все-таки интерес большой и взаимный.
Александр Лукашенко – премьер-министру Грузии: «Будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов»
Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать сотрудничество с Грузией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы взаимодействия 23 августа обсуждали на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. Мамука Бахтадзе прибыл в Минск с официальным визитом.
Мамука Бахтадзе о товарообороте между Беларусью и Грузией: «Мы сможем удвоить эту цифру»
В последнее время двусторонний диалог активизировался. При этом заинтересованность взаимная. Надо отметить, что рестарт сотрудничества начался после визитов на высшем уровне. Так, за последние 5 лет Александр Лукашенко посещал Грузию дважды. Если проанализировать экономические результаты сотрудничества за это время, то взаимная торговля увеличилась, а в будущем партнеры намерены развивать промышленную кооперацию и взаимодействие на региональном уровне.
Подобные примеры уже есть. В марте 2019 года в Батуми начали выпускать бобруйские тракторы. А еще раньше запустили сборку наших лифтов. Партнеры намерены до 2020 года увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается наших отношений, я всегда привожу в пример наше сотрудничество. Пускай у нас порядка 100 млн, 80 млн товарооборот, тем не менее, мы начинали когда-то с нуля и себе представить не могли, как это можно торговать с Грузией в связи с проблемами у Грузии с Российской Федерацией. Ну и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать. Мы видим перспективы.
Ну и отношение наших людей к грузинам вы знаете. Я думаю, что и увидите. Это близкие нам люди. Люди, которых немало живет у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, – в каждой деревеньке знают гостеприимство.
Вы должны знать, что мы тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, мы их не делим на плохих и хороших. Думаю, что если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать – спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать на то, что мы настойчиво, терпеливо (хотя нам это уже не надо, мы этот период прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов.
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