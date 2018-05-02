﻿ «Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в местном центре творчества

02.05.2018 - 18:49

Новости Беларуси. Малая родина на полотнах художников: в Березинском районном центре ремесел открылась новая выставка «Перезвон талантов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все картины, представленные на вернисаже, прославляют красоту и уют Березинского района. Авторы работ – художники-самоучки. Многие из них сейчас живут далеко за границей, но все живописцы выходцы Березинщины.

Марина Лабкович, младший научный сотрудник Березинского районного центра ремесел:
Гэта людзі, якія ў жыцці займаюцца рознымі справамі. Хто-та з іх працаваў у школе, знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску, працуе ў розных установах нашага горада. Но тое, што аб’ядноўвае гэтых розных мастакоў – гэта перш за ўсё любоў да той малой раздімы, дзе яны нарадзіліся, выраслі і ўзгадаваліся. Таму што першага позірка на карціны дастаткова, каб зразумець, што ўсе яны – людзі таленавітыя, творчыя, крэатыўныя.

Увидеть пейзажи, натюрморты и портреты в творческом исполнении жители Березино и гости города смогут в течение весны в районном центре ремесел.

«Перезвон талантов»: выставка картин о Березинском районе открылась в районном центре творчества

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женевский автосалон 2012 года
Женевский автосалон 2012 года: шоукары, суперкары и серийные премьеры от ведущих автопроизводителей
«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске
«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске
Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами
Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами
«Он, она и весна»: уникальная выставка художественной ковки и вышивки в Гомеле
«Он, она и весна»: уникальная выставка художественной ковки и вышивки в Гомеле
Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте
Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте
В Детском музее Полоцка проходит выставка «Занимательная филумения»: что можно узнать по этикеткам на спичечных коробках
В Детском музее Полоцка проходит выставка «Занимательная филумения»: что можно узнать по этикеткам на спичечных коробках?
Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция
Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция
История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае
История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru