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Первый магистральный нефтепродуктопровод запустили в Фаниполе

16.01.2019 - 17:33

Новости Беларуси. В Беларуси завершено строительство первого магистрального нефтепродуктопровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января под Минском состоялся его торжественный запуск.

Подземная магистраль связала Новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу в Фаниполе. Доставка бензина и топлива по трубе на четверть дешевле, чем по железной дороге или автомобильным транспортом, а получать продукты можно практически мгновенно. В год в столичный регион таким образом будут поставлять до миллиона тонн топлива.

Василий Дроботов, генеральный директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»:
Этот продуктопровод полностью автоматизирован, полностью обеспечен программным управлением. Фактически один человек – с Новополоцка, с нашего здания аппарата управления – осуществляет пуск и управление этим всем магистральным нефтепродуктопроводом.

Стоимость проекта – 70 миллионов рублей. По оценкам специалистов, инвестиции окупятся за пять-семь лет.

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