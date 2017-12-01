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Певицы сестры Груздевы приняли участие в съемках нового ситкома в Москве

01.12.2017 - 17:33

Новости Беларуси. Белорусские певицы сестры Груздевы снялись в новом проекте Comedy Club Production в Москве.

Девушки сыграли в одной из серий нового ситкома, название которого пока неизвестно. Главную роль в сериале исполняет актриса Ольга Картункова.

27 ноября Груздевы опубликовали в соцсетях ролик о том, как они приехали в Москву на съемки.

Сестры Груздевы:
Мы в Москве приехали на такое дело. Такое событие нас впереди ожидает, вы даже представить себе не можете. Скоро обо всем расскажем.

Фото: instagram.com/gruzdevavalentina

Через несколько дней певицы написали пост и опубликовали фото со съемок ситкома.

Сестры Груздевы:
Москва!!! Съемки! Об этом можно только мечтать!!! Не передать всех чувств, эмоций, которые нас переполняют! ВЕДЬ ОНИ НАМ СЕЙЧАС ТАК НЕОБХОДИМЫ!!! Потому что ... ВПЕРЕДИ… ГОСПОДИ, СПАСИБО ЗА ВСЁ!!! СПАСИБО ЖИЗНЬ!!! МЫ ВСЕХ ЛЮБИМ!! ОБНИМАЕМ!!!

В программе «Простые вопросы» юморист и актер Роман Юнусов рассказал, что на ТНТ рождается очень много различных проектов.

Интервью Романа Юнусова о Comedy Club, «Подмосковных вечерах» и поездке на Браславские озёра с Вадимом Галыгиным

Фото: instagram.com/gruzdevavalentina

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