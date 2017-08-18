Площадь поражения почти 12,5 тысяч га: как в Беларуси борются с нашествием жука-короеда

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают бороться с нашествием жука-короеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасный вредитель сегодня особенно распространен в южных регионах страны. К середине августа площадь поражения составляет почти 12,5 тысяч гектаров. С проблемой короеда столкнулась Украина, Польша, Германия и Финляндия.

Валерия Зиновик, инженер-лесопатолог Ивацевичского лесхоза:

Вот здесь была попытка заселения жуком. Дерево еще не так ослаблено, смоляные подтеки пошли.

Вершинный короед достигает не более 4 миллиметров в длину.

Однако ущерб в тысячи раз превосходит размеры насекомого: миниатюрный жук пробуривает деревья и объедает кору. От заселения вредителей до высыхания сосны проходит пара недель. Через месяц погибает даже исполин.

Валерия Зиновик:

Это биологический пожар, поэтому основная задача – это то,

чтобы мы вовремя пришли в насаждения и успели взять древесину, чтобы она не потеряла свои технические качества.

С проблемой короеда в феноменально больших масштабах белорусские лесхозы столкнулись еще несколько лет назад. С каждым годом ситуацию усугубляла экстремальная погода. Засуха, понижение грунтовых вод, ураганные ветра снизили устойчивость соснового леса.

Вячеслав Звягинцев, заведующий кафедрой лесозащиты и древесиноведения БГТУ:

Вспышка вершинного короеда подтянула такой экологический каскад. Ствол заселен достаточно плотно, вот личина, вот молодой жук, готовый вылетать и заселять дальше.

Эксперты прогнозируют и дальнейший рост численности вредоносного жука. К сожалению, диагностировать заражение на ранней стадии пока невозможно.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Не допустить распространение короеда сегодня можно лишь радиальным способом. Больные деревья промедлений вырубают. К примеру, на этом участке леса техника работает третий день.

Сегодня площадь поражения насаждений составляет почти 12,5 тысяч гектаров.

На большей части – а это 9 тысяч гектаров – уже проведены санитарные рубки.

Валерий Сухнат, главный лесничий Любанского лесхоза:

Лесхозом закуплен квадрокоптер для того, чтобы мы могли мобильно, в любом момент выехать. Сверху, с высоты мы оцениваем (где-то 250-300 метров).

Больше всего от «короедного высыхания сосны» страдают южные регионы Беларуси.

Не менее сложная ситуация в приграничных районах Украины, а также в Финляндии, Германии и Польше. Вакцины от короеда нет, однако ученые работают над тем, как сделать деревья более устойчивыми к атакам жука.