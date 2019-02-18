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По мнению граждан Украины Александр Лукашенко является лучшим политиком на мировой арене

18.02.2019 - 16:37

Новости Беларуси. Украинцы считают Александра Лукашенко лучшим политиком на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг лидеров, составленный по результатам опроса жителей Украины, опубликовал информационный центр «Новая Европа».

В преддверии выборов президента Украины гражданам предложили определить, на кого должен равняться будущий глава государства в стиле управления. В пользу Александра Лукашенко – практически 14 %. На втором месте – Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, что шестая позиция за Владимиром Путиным после замкнувшего топ-5 Дональда Трампа. В топ-10 вошли президент Французской Республики и президент Швейцарии, а также премьер-министр Канады и премьер-министр Израиля.

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