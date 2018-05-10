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По последнему слову техники: в Минске открылся терапевтический корпус 4-й больницы

10.05.2018 - 22:09

Новости Беларуси. Построили корпус за 4 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уникальное оборудование и палаты, как «гостиничные» номера» – с душевыми и гардеробными – теперь почти тысяча пациентов смогут получить высококвалифицированную помощь в комфортных условиях.

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Савченко»:
При строительстве учитывалась зональность пациентов. Удовлетворительное состояние и средней степени тяжести –зона зелёная и жёлтая. Красная и оранжевая зона – пациенты в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

По последнему слову техники: в Минске открылся терапевтический корпус 4-й больницы

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