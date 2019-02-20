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Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

20.02.2019 - 20:30

Новости Беларуси. Европейский цвет биатлона в центре Европы. «Раубичи» принимают турнир лучших стреляющих лыжников континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стартовых протоколах – триумфаторы чемпионатов мира, победители этапов кубка планеты и даже олимпийские чемпионы. Биатлонный праздник продлится до 24 февраля. Ну а 20 февраля нашел обладателей первый комплект медалей.

Светлана Смарцева, СТВ:
Здесь, в «Раубичах», сейчас вовсю бурлит жизнь. Не смотря на довольно позднее время и испортившуюся погоду самое интересное здесь только начинается. По именам раубичский чемпионат Европы называют одним из самых представительных за последнее время. Конкуренция очень серьезная.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн

Красимир Анев, победитель чемпионата Европы по биатлону:
Готовясь у нас в Болгарии – там зимой погодные условия очень-очень жесткие. Холод, ветер постоянно. Думаю, что это мне помогло, потому что тренировал на ветер, очень много тренировок сделал на ветер и на холод. Поэтому так удалась стрельба.

Ждал-ждал на рубеже, медленно стрелял.

Все подробности в видеоматериале.

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