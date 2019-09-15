Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»
Новости Беларуси. Пятый юбилейный Минский полумарафон поставил сразу несколько рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максимальное количество участников и минимальное время в пути. Наши бегуны выиграли на дистанции 10,5 километров. Девушки и вовсе заняли сразу все три первых призовых места. Быстрее всех отрезок в 21 километр и 100 метров преодолела белоруска Нина Савина. У мужчин победу праздновал представитель Эритреи.
Нина Савина, победительница Минского полумарафона-2019:
Ежегодно я участвую тут, и не удавалось мне – то вторая, то третья, то четвертая. И тут наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива.
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Призовой фонд Минского полумарафона – более 120 тысяч рублей.
Их разделили между победителями на основных дистанциях, а каждый участник покинул беговую дорожку с памятной медалью.
«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон
Закрыл Минский полумарафон детский забег на 500 метров. В 2019 году он впервые прошел на взрослой площадке и собрал более 2000 маленьких легкоатлетов. На финише бегунов с медалями встречали родители.
«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон
Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Это просто надо прочувствовать – там такая кайфовая атмосфера! Кто не бежит, тот поддерживает, болеет. Сразу 25 тысяч человек разного возраста!
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Мы сегодня пробежали 5,5 километров за 33 минуты. Мы даже улучшили свой результат, так что у нас эта медалька абсолютно заслужено.
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