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Победительница Минского полумарафона-2019: «Наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива»

15.09.2019 - 17:06

Новости Беларуси. Пятый юбилейный Минский полумарафон поставил сразу несколько рекордов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальное количество участников и минимальное время в пути. Наши бегуны выиграли на дистанции 10,5 километров. Девушки и вовсе заняли сразу все три первых призовых места. Быстрее всех отрезок в 21 километр и 100 метров преодолела белоруска Нина Савина. У мужчин победу праздновал представитель Эритреи.

Нина Савина, победительница Минского полумарафона-2019:
Ежегодно я участвую тут, и не удавалось мне – то вторая, то третья, то четвертая. И тут наконец-таки я выиграла, поэтому я счастлива.

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Призовой фонд Минского полумарафона – более 120 тысяч рублей.

Их разделили между победителями на основных дистанциях, а каждый участник покинул беговую дорожку с памятной медалью.

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Закрыл Минский полумарафон детский забег на 500 метров. В 2019 году он впервые прошел на взрослой площадке и собрал более 2000 маленьких легкоатлетов. На финише бегунов с медалями встречали родители.

Люди в материале: Нина Савина
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«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

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Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Это просто надо прочувствовать – там такая кайфовая атмосфера! Кто не бежит, тот поддерживает, болеет. Сразу 25 тысяч человек разного возраста!

Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Мы сегодня пробежали 5,5 километров за 33 минуты. Мы даже улучшили свой результат, так что у нас эта медалька абсолютно заслужено.

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