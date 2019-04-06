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«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

06.04.2019 - 21:54

Новости Беларуси. За 76 дней до старта вторых Европейских игр и в Международный день спорта в Минске презентовали эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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3 мая она стартует в Риме и, преодолев почти 8000 километров, завершится зажжением чаши олимпийского огня на главной арене первенства – минском стадионе «Динамо».

Юлия Брайчук, дизайнер факела II Европейских игр:
Это пламенеющая ветка, которая у нас отражена в логотипе. Мы ее старались перенести на факел. Более того – почему факел белый? Мы старались сделать его таким, чтобы он был продолжением тела человека, который несет его. Костюм факелоносца белый сам по себе, и он переходил плавно в цвет факела.

Факел высотой 81 сантиметр и весом 1,7 килограмма через территорию восьми стран за 50 дней до старта Игр пронесут более 450 факелоносцев. Это олимпийские чемпионы разных лет, деятели культуры, журналисты – в их числе и представитель телеканала СТВ.

У нашего «пламени мира» буквально не будет границ – факел легко крепится к инвалидной коляске или велосипеду. И, конечно, удобен для рук исполнителей почетной миссии. Они, к слову, уже готовятся к марафону.

Владимир Гастюхин, актер, факелоносец II Европейских игр:
Морально, потому что это ответственный такой момент в моей жизни. Очень. Ну и надо держать себя в форме, я стараюсь это делать всегда. Для нашей небольшой Беларуси такое крупное событие спортивное. Надо воевать на спортивных полях, а не на полях войны – вот в чем смысл спорта всегда был, есть и будет.

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