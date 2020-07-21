Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске
Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он полностью соответствует международным требованиям.
Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число.
Напомним, лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням. Среди них – социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия. Станет возможным гораздо более точное определение рисков при ЭКО, особенностей метаболизма, старения кожи и волос, расшифровка полного генома человека. Специалисты отмечают и улучшение условий для международного сотрудничества.
Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. Это позволит, я надеюсь, увеличить объемы работ более, чем вдвое и помогать нашей стране решать очень важные задачи. Потому что сегодня генетика (и ее новая отрасль – молекулярная генетика, или геномика) вездесуща и нужна буквально всем.
Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.
Добавим, в Центре реализуют совместную с Россией программу по ДНК идентификации. Сюда поступают заказы по составлению генетических паспортов, в том числе из-за рубежа. Такой документ уже имеют около 17 тысяч белорусов.
«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»
Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают наблюдать.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная ситуация в их жизни. Во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Мы можем смело сказать, что те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, это результат улучшения лечения пациентов.
Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире мы оцениваем эффективность лечения пациентов. Если взять 20 лет назад и сейчас, этот показатель в нашей стране увеличился на 20 %. Это очень хорошие показатели, и мы держимся на этих мировых цифрах.
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Мировые рейтинги свидетельствуют: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70 % опухолей у нас выявляют на ранней стадии.
Сергей Поляков:
Скрининг – это очень важная составляющая, и мы активно последние, наверное, 10 лет, разрабатываем эти программы и внедряем их по всей стране. Если говорить о первой, второй стадии, порядка 95-98 % людей могут быть исцелены навсегда.