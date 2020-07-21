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Почему геномика нужна всем и как оценить риски при ЭКО? Какие генетические исследования проводят в Минске

21.07.2020 - 15:31

Новости Беларуси. По мировым стандартам. Республиканский центр геномных биотехнологий открыт в Минске после двухлетней модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он полностью соответствует международным требованиям.

Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число.

Напомним, лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням. Среди них – социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия. Станет возможным гораздо более точное определение рисков при ЭКО, особенностей метаболизма, старения кожи и волос, расшифровка полного генома человека. Специалисты отмечают и улучшение условий для международного сотрудничества.

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. Это позволит, я надеюсь, увеличить объемы работ более, чем вдвое и помогать нашей стране решать очень важные задачи. Потому что сегодня генетика (и ее новая отрасль – молекулярная генетика, или геномика) вездесуща и нужна буквально всем.

Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.

Добавим, в Центре реализуют совместную с Россией программу по ДНК идентификации. Сюда поступают заказы по составлению генетических паспортов, в том числе из-за рубежа. Такой документ уже имеют около 17 тысяч белорусов.

Люди в материале: Александр Кильчевский, Владимир Гусаков
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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

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Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают наблюдать.  

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная ситуация в их жизни. Во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Мы можем смело сказать, что те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, это результат улучшения лечения пациентов.  

Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире мы оцениваем эффективность лечения пациентов. Если взять 20 лет назад и сейчас, этот показатель в нашей стране увеличился на 20 %. Это очень хорошие показатели, и мы держимся на этих мировых цифрах.  

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Мировые рейтинги свидетельствуют: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70 % опухолей у нас выявляют на ранней стадии.   

Сергей Поляков:
Скрининг – это очень важная составляющая, и мы активно последние, наверное, 10 лет, разрабатываем эти программы и внедряем их по всей стране. Если говорить о первой, второй стадии, порядка 95-98 % людей могут быть исцелены навсегда.  