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Почти полторы тысячи участников вышли на старт «Забега отважных». Как это было в репортаже СТВ

09.05.2018 - 19:52

Новости Беларуси. На старт «Забега отважных» вышло почти полторы тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дистанция была необычной – прохождение автомобильных покрышек, понтонной переправы, водных препятствий. Без призов никто не остался. А самому маленькому легкоатлету исполнилось всего 4 года.

Развлекательную программу организаторы спланировали так, чтобы кроме солдатской каши и душевных песен занять себя можно было и виртуальным приключением и историческим путешествием. С образцами современной военной техники фотографировались, а кому-то удалось погрузиться в тактический план настоящей танковой баталии.

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Максим Слиж, СТВ:
В этот праздник себя почувствовать танкистом мог каждый. Пускай, управляя не боевой единицей, но схожей по техническим параметрам с Т-34.

Городские парки и скверы столицы сегодня – общее место празднований, как и площадки у торговых центров. Но главным, конечно, остается память о подвиге людей, которые любят свою землю. Мир берегут.

Почти полторы тысячи участников вышли на старт «Забега отважных». Как это было в репортаже СТВ

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