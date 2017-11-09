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Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда

09.11.2017 - 18:57

Новости Беларуси. Такой результат «самогонного» рейда по Молодечненскому району, который 8 ноября провели правоохранители области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Вязовец двое мужчин организовали цех по производству суррогата. Дело кипело, когда к ним пришли милиционеры. Самогонный конвейер был спрятан за высоким забором, который сторожили собаки.

Чтобы брага быстрее поспевала, в нее подмешивали химикаты.

Еще один «предприниматель» делал самогон на хуторе в деревне Клочково. У него под хлевом была вкопана цистерна на 20 тонн, куда стекали отходы самогонной производства.

Сергей Басько, официальный представитель УВД Мингорисполкома:
Производство велось в явных антисанитарных условиях. Говорить о какой-то там кристальной чистоте напитка не приходится. Дельцы, чтобы как-то придать товарный вид напитку, пропускали его через простейший фильтр, чтобы убрать видимые частицы, посторонние примеси, ржавчину.

В настоящее время проводится демонтаж самогонных аппаратов.

В отношении владельцев проводится дальнейшая проверка. Жидкость направлена на экспертизу, по результатам которой владельцы будут, скорее всего, привлечены к административной ответственности как за изготовление самогона, так и за антисанитарию.

Правоохранители области регулярно проводят рейды по незаконным производствам алкоголя. Бизнес этот бессмертный, потому что приносит быструю прибыль. С начала 2017 года в области было изъято 160 тонн суррогата.

К административной ответственности привлечено более 2300 человек.

Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Фото. Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Фото. Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Фото. Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Фото. Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда
Фото. Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда

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