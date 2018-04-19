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Под знаком василька. Новый Embraer-175 позволит постепенно снизить цены на перелёты

19.04.2018 - 20:01

Новости Беларуси. Дорога длиною в 6 часовых поясов. В Минске 19 апреля встретили самолет Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Теперь уже в родной аэропорт лайнер и его экипаж добирались по воздуху более 16 часов.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Могу отметить довольно мягкие стойкие шасси, мягкое управление. Получаешь удовольствие. Отличный самолет.

Оксана Семашко, СТВ:
С первого взгляда впечатляет яркий дизайн с национальным колоритом. А для тех, кто часто планирует перелёты, очень важен уютный салон, комфортабельные кресла и, конечно же, система безопасности.

За время полёта лайнер сменил шесть часовых поясов и четыре климатические зоны. Повсюду наш самолёт узнали по фирменным василькам. Национальный окрас теперь есть и внутри «крылатого». Бортпроводники заверяют, пассажиры от сервиса будут в восторге. Кстати, салон рассчитан на 76 пассажиров. Это эконом- и бизнес-класс.

Александр Снесарев, бортпроводник ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Очень удобный и комфортный он в плане полёта. То есть какие-то «болтанки» проходят мимо него.

Ко II Европейским играм в нашем флоте появится ещё несколько Embraer-175. Два из них в 2018 году. За счёт новой формы крыльев они значительно экономят топливо.

Что немаловажно, сообщили в компании перевозчика, постепенно снизятся цены на авиаперевозки. За счёт того, что увеличится число рейсов. Пока это вопрос времени.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Мы изучаем рынок. Смотрим, где есть спрос. Мы готовы лететь. Самолёты у нас есть неплохие. Всё зависит от ситуации на рынке, от конкуренции на рынке.

Свой первый рейс авиалайнер совершит 24 апреля. Уже через неделю пассажиры на нём отправятся в Ростов, Казань, затем Санкт-Петербург, Берлин.

Под знаком василька. Новый Embraer-195 позволит постепенно снизить цены на перелёты

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