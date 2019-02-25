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«Подготовка полным ходом, осталось только реализовать это всё»: сборную Беларуси проводили на Универсиаду-2019

25.02.2019 - 20:59

Новости Беларуси. 25 февраля в Минске состоялись проводы сборной Беларуси на зимнюю Универсиаду. В 2019 году масштабные соревнования среди студентов пройдут в Красноярске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша команда в России выступит в четырех видах спорта. В биатлоне и фристайле Беларусь будут представлять по пять атлетов, в спортивном ориентировании – два. Самыми представительными станут лыжные гонки – в этих состязаниях бороться за медали будут 10 человек.

Также участников Универсиады ждет большая культурная программа. Наши спортсмены познакомятся с достопримечательностями города, смогут увидеть выступления российских артистов, спектакли и выставки. Сами же соревнования стартуют только 2 марта в спорткомплексе «Платинум Арена». Там пройдет церемония открытия студенческих Игр.

Арина Яборова, участница 29-й всемирной зимней Универсиады-2019:
Для меня это первый такой серьезный старт будет – Универсиада. Очень волнительно. Но так как у меня этот сезон пока складывается не очень удачно, я все свои силы направляю именно на Универсиаду. Особенно сейчас, после успешного выступления наших биатлонистов на чемпионате Европы, очень хочется показать высокие результаты.

Артем Башлаков, участник 29-й всемирной зимней Универсиады-2019:
Сейчас проходил сезоны и участвовал в этапах Кубка мира. В синхронных прыжках вчера первое место заняли с Антоном Кушниром. Подготовка полным ходом, осталось только реализовать это все.

Всего на всемирных студенческих соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Бороться за медали в зимних дисциплинах молодые спортсмены из 56 стран будут в течение 10 дней.

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