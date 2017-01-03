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Подробности резонансного происшествия в Минске: милиционер был вынужден применить оружие

03.01.2017 - 16:31

Новости Беларуси. 3 января стали известны подробности громкого происшествия в Минске. Напомним, рано утром 1 января сотрудник столичной милиции использовал табельное оружие.

По официальной версии во время попытки утихомирить шумную компанию на правоохранителя напал молодой человек. А дальше – один предупредительный выстрел и два в цель. В МВД подчеркивают, что действовал милиционер в рамках закона, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:
Один из жильцов этой квартиры нанес сотруднику милиции удар ногой в область живота. Возникла потасовка, в ходе которой сотрудник милиции был вынужден применить оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего по статье 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Сопротивление сотруднику милиции». В настоящее время проводится расследование.

Подробности резонансного происшествия в Минске: милиционер был вынужден применить оружие

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