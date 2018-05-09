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Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?

09.05.2018 - 09:32

Новости Беларуси. Встречать День Победы наша страна традиционно будет с размахом. Только в Минске – полторы сотни развлекательных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные развернутся на площади Победы. Наш корреспондент Оксана Семашко о самых интересных праздничных событиях в видеоматериале.

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Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Фото. Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Фото. Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?

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