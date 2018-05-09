Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?

Новости Беларуси. Встречать День Победы наша страна традиционно будет с размахом. Только в Минске – полторы сотни развлекательных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные развернутся на площади Победы. Наш корреспондент Оксана Семашко о самых интересных праздничных событиях в видеоматериале.

9 Мая праздничные концерты пройдут во всех районах Минска

В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога

«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы

«Искристое сердце», «Пион» и «Звездопад». Каким будет салют 9 мая 2018