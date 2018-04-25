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Получили доход – более 700 тысяч рублей. В Минске мужчины продали более 1,5 тысяч «серых» смартфонов

25.04.2018 - 12:27

Новости Беларуси. Завершено расследование дела по обвинению трёх жителей Гродненской области в «мошенничестве, совершенном организованной группой» и «незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой».

По информации СК, фигуранты дела в течение почти двух лет – с января 2015 по октябрь 2016 года размещали на интернет-площадках объявления о продаже новых оригинальных смартфонов с гарантией по сниженным ценам. Однако покупателям реализовывали заведомо нерабочие телефоны, которые не отвечали техническим характеристикам.

Фото: СК

Мужчины совершили более 1500 сделок по купле-продаже смартфонов и комплектующих к ним. Обвиняемые получили доход в размере более 700 тысяч деноминированных рублей.

Во время проведения обысков было обнаружено 1500 смартфонов в упаковке, которые были маркированы торговыми знаками известных мировых брендов, гироскутеры, чехлы, наушники и другие аксессуары – всего около 3 тысяч товаров. Также были изъяты бланки сервисного центра. 

Фото: СК

Чтобы общаться между собой, мужчины использовали специально приобретенные мобильные телефоны и около 200 сим-карт, которые были зарегистрированы на подставных лиц за вознаграждение. 

По информации ГКСЭ, исследование показало, что смартфоны имели дефекты компонентов и модулей. Оценить стоимость телефонов из-за этих причин не было возможно. 

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по г. Минску:
Установлена классическая преступная иерархия обвиняемых: организатор – руководитель группы, распределявший обязанности ее членов, администратор – пособник, занимавшийся рекламными объявлениями и коммуникацией с клиентами, и конечный исполнитель – ответственный за доставку мобильных телефонов и расчет с покупателями.

Фото: СК

Также к работе привлекались неосведомленные о незаконной деятельности курьеры и водители маршруток.

Схема по реализации действовала так: на различных сайтах и в соцсетях размещалась реклама от вымышленных физических и юридических лиц о продаже смартфонов и реализовывались работающие модели, а примерно за неделю до истечения двухмесячного периода бесплатного объявления – неисправные.

По окончанию срока публикации объявления сим-карта с номером телефона уничтожалась, а на сайте создавалось аналогичное объявление, но с иными контактами.

Фото: СК

Покупатели жаловались на неисправность телефонов после их приобретения, однако продавец говорил обращаться в сервисный центр. 

В 2015-2016 годах мужчины неоднократно привлекались к административной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. 

В связи с чистосердечным раскаянием и возмещением ущерба потерпевшим один из фигурантов освобожден под залог. Два других фигуранта активно препятствовали полному и объективному установлению обстоятельств совершения преступлений. Мужчины содержатся под стражей. На автомобили, мобильные телефоны и деньги – имущество стоимостью более 170 тысяч рублей – наложен арест.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

Пару лет назад за торговлю в сети в отношении двух минчанок возбуждено уголовное дело (читать далее).  

Фото: СК

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