Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?
Новости Беларуси. Слоним принимает многочисленных гостей праздника Дня белорусской письменности. От традиций Франциска Скорины до новаторских подходов в современной литературе – десятки точек притяжения. В городе работает съемочная группа СТВ. На связь со студией вышла Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Мы находимся на центральной площади древнего Слонима. В моих руках что-то интересное. Специально для гостей организаторы подготовили эксклюзивные сувениры. Это вот такой литературный шоколад. Нашей съемочной группе повезло получить весомую, почти килограммовую плитку с главными символами 26-го Дня белорусской письменности. Согласитесь, такую красоту даже жалко есть! Ну а красоты на празднике на самом деле хватает. Буквально только что прошло театрализованное открытие праздника.
Церемония открытия праздника в 2019 году проходит под названием «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было построено на ярких событиях из истории Слонимщины.
А в финальной сцене представили современную жизнь региона. Кульминацией праздника стало вручение Национальной литературной премии.
Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы
Иван Саверченко, председатель жюри Национальной литературной премии:
Такім чынам мы адкрываем новыя імёны. Гэта сведчанне непарыўнасці творчых пакаленняў, неўміручасці беларускага мастацкага слова. Ну і доказ таго, што адукаваная культурная моладзь цягнецца да літаратуры, уваходзіць у прафесійную літаратуру. Мяне гэта радуе.
Все подробности – в видеоматериале.
Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы
Новости Беларуси. В праздничную атмосферу погрузился Слоним. Город встречает тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа на 26-й по счету праздник белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пусть основные торжества запланированы на 1 сентября, город уже в ритмах предстоящего веселья. 31 августа здесь состоялся финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации.
Все подробности в репортаже Галины Буро.
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