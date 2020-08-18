Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор
Новости Беларуси. Производственный процесс на предприятии «Атлант» пытались сорвать и дестабилизировать. Об этом заявил директор холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние дни интернет-каналы пестрят фейками о якобы масштабных забастовках на предприятиях. Очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию и пытается убедить заводчан принять участие в стачках, пришло с «Атланта».
У проходной завода собралось несколько десятков человек. Причем сотрудников самого предприятия среди них единицы. Остальные участники «действа» намеревались выступить в поддержку заводчан. Директор попытался разъяснить ситуацию, но конструктивного диалога не вышло. Пришедшие были явно настроены на дестабилизацию ситуации.
Дмитрий Соколовский, гендиректор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте» и дестабилизировать производственный процесс. Мы получили информацию, что к двум часам здесь будут собираться люди какие-то. С двух часов мы наблюдали за развитием ситуации. Это были люди, не связанные с заводом холодильников. Были несколько человек, которые в прошлом работали на предприятии. Основной вопрос – это развернутые плакаты и призывы к забастовке.
Опять же, меня очень удивила откровенная ложь, потому что первое, что появилось в Telegram, – это то, что генеральный директор тут пытается всех разогнать. Совершенно спокойно вышел, указал только, что находится на территории предприятия и необходимо соблюдать соответствующие правила. Если были какие-то вопросы, касающиеся производства, я на них отвечал.
К сожалению, все свелось к шельмованию продукции «Атланта» и самого предприятия. И терминология, которая применялась к людям, которые шли на работу: «Вы рабы или вы не рабы?». Что, с моей точки зрения, крайне неприемлемо.
Интересным моментом было, что среди митингующих было несколько бывших работников завода «Атлант», которые покинули нас 7-10 лет назад. Часть их реплик сводилась к тому, что на «Атланте» ужасные условия работы и, в принципе, и сегодня мы держим людей в цехах и не даем им выходить.
Мы организовали для нескольких человек посещение цехов в рабочее время. Они вышли оттуда, в принципе, убедившись в том, что предприятие работает и действительно все заняты производственным процессом.
И скажу свое личное мнение. Конечно, люди, которые вроде как ратуют за демократию, но при этом сегодняшние вот эти все действия и призывы, что мы завтра придем и продолжим давить на «Атлант» – они показывают, что в данном случае не приемлется никакая альтернативная точка зрения, даже на собственный производственный процесс.
Директор предприятия призвал сотрудников и «сочувствующих» не мешать производству и не впутывать холдинг в политические распри. Летом бытовая техника особенно востребована на рынках, поэтому от работы завода в сезон напрямую зависит заработная плата и благосостояние сотрудников.
«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе
Новости Беларуси. Не под давлением и не через улицу. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей.
Глава государства приехал сюда, чтобы прежде всего пообщаться с той категорией работников, которые откликнулись на призывы в социальных сетях.
Александр Лукашенко дал ответ на требования бастующих (их собралось немало). Вопреки информации в соцсетях все, кто хотел, могли поговорить с Президентом. Никого ни в чем не ограничивали. Но слушать и слышать Президента были готовы не все.
Кстати, в тот момент, когда в Telegram-каналах писали, что глава государства улетел с МЗКТ, якобы не выдержав напора, Александр Лукашенко общался с людьми.
Евгений Пустовой подробнее.
Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ
Такое уже в истории Беларуси было – забастовки предприятий. Как и тогда, Президент пошел на заводы. Правда, тогда отказывались работать из-за материального недовольства. Сейчас – по политическим мотивам.
Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
МЗКТ – это бренд Беларуси. Лицо нашей «оборонки». А вот лицо тех, кто вывел людей на улицы, заретушировано Telegram-каналами и социальными сетями. Об этом Президент говорил с журналистами. Кто, как не мы, испытали на себе последствия новых призывов. Демократия – это разные мнения. Но за нашу государственную позицию нас и критикуют.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под давлением Президент не должен принимать решения.
– Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил.
Александр Лукашенко:
Правильно! Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали не референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и Президента, и местных органов власти.
«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко
Диалог возможен. Коллектив протестующих, о котором писали все Telegram-каналы – МЗКТ вышел бастовать – не МЗКТ, а группа людей. Даже под лозунги можно находить взаимопонимание.
Александр Лукашенко:
Не провоцируйте, я уже это все пережил. Я это все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Они: «Уходи!» Вот я сегодня ушел. Что завтра?
– Выбор народа.
Александр Лукашенко:
Какой выбор? Что завтра, вы подумали?
Евгений Пустовой:
Мы отражаем разные мнения. Кто-то выходит за идею, кто-то за деньги. Но за забастовку много не получишь, да и лозунгами на пенсию не заработаешь – думают третьи. И к ним тоже идет Президент.
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Александр Лукашенко: я вам свои полномочия по Конституции передам, но не под давлением и не через улицу
В мире рецессия. На белорусском МЗКТ даже в этот сложный период экспорт не падает. Никаких эмоций – только цифры шести месяцев 2020 года. Чистая прибыль – почти 4,7 миллиона рублей.
Евгений Пустовой:
Забастовки – это метод расшатать власть в Беларуси. Это прежде всего. Это второй пункт из методички «цветных революций». Но еще и занять нишу. Пока, например, МЗКТ, остановит конвейер, тягачи конкурентов займут рынок.
Александр Лукашенко:
Мы уже обсуждали с россиянами вопрос приватизации МЗКТ – я отказался. Из 4,5 тысячи тогда осталось бы 2,5. Я спрашиваю: «А куда две тысячи этих девать?» – «У нас по бизнес-плану 2,5». А две тысячи на улицу? Вот что будет с инвесторами. Они с удовольствием возьмут. Скорей всего, Россия возьмет. Почему? Потому что вы делаете то, что им очень нужно для ядерных сил сдерживания. Вот и все. Поэтому думайте.
– Мы прошли то, что год не выпускали, а сейчас к нам опять обратились.
Александр Лукашенко:
Правильно. Потому что они не смогли это сделать. А если бы я им отдал техническую документацию и завод? Не надо им ничего создавать на КамАЗе, вы бы корячились здесь. И не факт, что вы бы делали что-то мозговитое в этих машинах. Вы бы просто делали, может быть, корпус и гайки, а все остальное, где деньги основные, делали бы они там, у себя.
Александр Лукашенко еще раз отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо. Первое – необходим новый цех, вернее завод по производству автобусов. Польза очевидна: городской транспорт – белорусские автобусы. Мы их не покупаем, а продаем. Это факт.
О планах и перспективах главе государства докладывали у станков, там же он общался с рабочими. Не все бросили свои цеха, конвейеры не стоят.
Александр Лукашенко:
Подбирайте себе коллектив на будущие заводы. Деньги – я вам помогу – одолжу под нормальный процент. Подумаем, возьми проект. Сделаем вам завод и потихоньку туда будем переходить. Но только чтобы был у вас хороший коллектив, чтобы не бастовать хотели, а работать.
Евгений Пустовой:
Так близко Президент общается с людьми не впервые. Вот такие фотографии во Дворце Независимости висят на самых видных местах. Это такой президентский подход – не с трибуны, а в поля, в люди и по-мужски на самые острые темы.
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