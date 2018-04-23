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Посадили 6 тысяч деревьев, отремонтировали дороги и навели порядок во дворах: как благоустраивают Минск

23.04.2018 - 17:10

Новости Беларуси. В Минске в течение месячника по благоустройству привели в порядок более 80 % территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парках, садах и скверах уже высадили 6 тысяч деревьев и 14 тысяч кустарников. Также отремонтировали дороги, нанесли разметку, навели порядок во дворах. Главная задача уже к майским праздникам – очистить город от мусора полностью. Проблемными остаются неухоженные территории частной застройки.

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Население должно понимать, что свои подворья они должны содержать в надлежащем состоянии.

Сегодня в городе проводится много работы, но вместе с тем этого недостаточно. Потому что на сегодняшний день мы видим не очень приглядные фасады зданий, ограждения еще не приведены в порядок, также захламлены частные домовладения.

Посадили 6 тысяч деревьев, отремонтировали дороги и навели порядок во дворах: как благоустраивают Минск

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