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Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

08.05.2018 - 14:38

Новости Беларуси. 8 мая Президент обсудил с председателем Верховного суда работу судебно-правовой системы. По итогам встречи стало известно, что послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно лишь изменение степени ответственности в отношении потребителей запрещенных веществ и препаратов. На встрече с Президентом Валентин Сукало доложил о работе судебной системы, в том числе о состоянии резонансных уголовных дел, следствие и решения по которым находятся на контроле у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Накануне таких встреч я внимательно еще раз изучаю работу ветви власти. Не скажу, что у меня какие-то претензии есть, но, тем не менее, вы лучше видите проблемы, которые существуют в наших судах и те задачи, которые надо решать.

На злобу дня – как обычно. Вы контролируете строительство. Хотелось бы знать, как оно продвигается сейчас, успеем ли мы к 7 ноября. Мы же договаривались, что наше здание основное Верховного суда будет введено в строй. Второе: мы установили практику, когда особо значимые дела находятся на контроле у Президента. Я хотел бы услышать, в каком направлении решаются проблемы подобных дел.

Ну и как вы оцениваете вообще так сказать партнеров основных ваших по судебным делам: Следственный комитет, как работают в новых условиях МВД, КГБ, прокуратура? Какие взаимоотношения, чего недостает, если такие проблемы есть.

В последние годы судебно-правовая система Беларуси была реформирована. Председатель Верховного суда отметил в связи с этим более эффективную работу следствия и других коллег из правоохранительных органов. Александр Лукашенко интересовался строительством нового здания Верховного суда. Возводить его начали в октябре 2016, а ввести в эксплуатацию планируют в 2018 году.

Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

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