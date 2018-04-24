Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Сильная экономика, достойное образование и безопасность людей – вот своеобразная формула стабильности и единства белорусской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?

Эту мысль сегодня красной нитью Президент провёл через всё Послание народу и парламенту. И именно в единстве, в том числе народа и власти, по мнению Александра Лукашенко, заключается сила государства.

Евгений Горин с подробностями из Овального зала.

Евгений Горин:

В сегодняшнем Послании глава государства ответил на все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Кроме того, поставил задачи для управленцев.

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Лаконичность и четкость формулировок – одни из главных черт президентского обращения 2018 года. Александр Лукашенко призвал смотреть на вещи через призму современности. А она такова: в мире все больше обостряется борьба за место под солнцем. Для экономики Беларуси это означает жесткую конкурентную борьбу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конкурентоспособность наших товаров и услуг должна быть такой, чтобы внешние факторы влияли на нас минимально. Эта задача – вопрос не одного дня, хотя о ее решении мы говорим уже с десяток лет. Нужен результат.

Среднесрочная целевая установка доведена до всех, даже в средствах массовой информации, кто хотел, об этом уже высказался. Она останется неизменной – достижение к концу следующей пятилетки валового внутреннего продукта не менее 100 миллиардов долларов США.

То, что Беларусь состоявшееся государство, подтверждает история наших достижений за последние два десятилетия. Но развитие – это процесс постоянный. Нельзя останавливаться. Поэтому ставка делается на экономику знаний, новые прорывные технологии и труд. Именно он позволил все эти годы кормить страну без богатых залежей углеводородов.

Александр Лукашенко:

Наша задача – быть открытыми для лучшего. Цель – расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно остального мира. Эта тема являлась главной на заседании правительства, где были рассмотрены итоги 2017 года. Мы не делали никакой тайны, мои жесткие оценки и принципиальные выводы доведены до общества. Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат.

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Низкий уровень инфляции или восстанавливающиеся объемы экспорта – не повод для самоуспокоения. Необходимо придать позитивным изменениям необратимый характер.

Александр Лукашенко:

Во всем должен главенствовать принцип экономической эффективности. Сегодня глубокая переработка собственного сырья, древесины, сельхозпродукции так и остается на уровне планов, несмотря на огромные капитальные вложения. Хотя на этом можно заработать десятки миллиардов.

Необходимо быстро осваивать новые направления. У нас вырисовываются контуры IT-страны, сформированы уникальные условия в Китайско-белорусском парке, сделана высокая ставка на малый и средний бизнес.

Экономическая эффективность и государственная стабильность – две вещи, которые позволяют любой стране удерживать равновесие в мире, который штормит не только от финансовых, но и от политических и гуманитарных кризисов.

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Уменьшение бюджетных денег в реальном секторе экономики – целенаправленный и осознанный шаг. Всей исполнительной вертикали Президент поставил задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств. Особенно в регионах.

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Александр Лукашенко:

Время жесткой планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. И когда нет указаний, что делать и как делать, когда все нужно искать самим, а теперь еще и усиленно бороться за рынки сбыта, толковые современные управленцы стали на вес золота.

За ошибки директоров на государственных предприятиях платят их работники и бюджет. А там занят почти каждый второй белорус.

Поручаю правительству детально разобраться и развести, как модно сейчас говорить, компетенции: кто государственный управленец и формирует условия, а кто отвечает за коммерческий успех бизнеса на предприятии. Каждый должен заниматься своим делом. Но при этом отвечать будете все.

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К управленцам (людям, которые стоят в авангарде решений) особый спрос. Их действия должны давать результат, пользу для страны.

Александр Лукашенко:

Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы. Вот я говорю об Администрации Президента, которая должна пример в этом показывать. Когда проводили оптимизацию, жесточайшим образом предупредил о недопустимости подснежников (так их в советские времена называли, когда люди получали зарплату на каком-то предприятии, а работали в райкоме, райисполкоме, обкоме и так далее).

У нас, если я не ошибаюсь, Администрация доработалась до того, если я не ошибаюсь (это единичный факт, надо посмотреть и по другим), что где-то человек получает зарплату, а работает там. Ну упаси вас Господь, если это подтвердится.

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