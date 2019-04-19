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Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

19.04.2019 - 11:02

Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет.

На прямой связи со студией – корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня в Овальном зале собрались парламентарии, высшие должностные лица, дипломаты, чиновники, руководители СМИ, кстати, в том числе и региональных.

Послание Президента – это событие ежегодное, это своеобразная карта, план действий жизни страны с расставленными акцентами.

Подробности прямого включения из Овального зала – в видеоинформации.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Фото. Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Фото. Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Фото. Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
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