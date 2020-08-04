«Последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце». Что говорят о Послании?
Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»
Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»
Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы
Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов 9,5 миллиарда долларов. Результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов.
Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем
Ружена Новицкая, пресс-секретарь предприятия «Беллесбумпром»:
Действительно было очень искреннее, душевное выступление Президента. Было интересно слушать от начала и до конца, затронул самые важные актуальные вопросы, все сферы жизнедеятельности населения, и что касается молодежи, развития, многодетных семей. И, конечно, последняя фраза, что любимые не предают, проникла в самое сердце.
Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.
Цветущие агрогородки, наши поля – именно с деревни начинается продовольственная безопасность. И, если хотите, любовь к родине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама, особенно в отношении продуктов питания. При этом весь период президентства меня упрекают за излишнее внимание к селу. Почему-то некоторые думают, что полная продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания на 6 миллиардов долларов упали нам с неба.
Читайте также:
Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм
Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»
Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы
Посмотрите на нынешний год. Небывалый урожай, хлеб стоит стеной. Если нормально уберем – серьезно поправим экономику села. Спрос по всем культурам будет высокий. Чего бы там ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И этот год мы не имеем права потерять.
Всячески надо помочь крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст.
Читайте также:
Президент Беларуси о задержанных боевиках: «Всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию»
Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»
Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем