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Посол Германии о Минском форуме: Для нас важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий в отношении Беларуси

16.11.2017 - 23:10

Новости Беларуси. Минский форум в 2017 году соберет около 300 участников. Наша столица станет крупной площадкой для Беларуси, Германии и других стран ЕС, которые намерены обсудить сразу несколько важных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру – вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Для участия в переговорах специально в Минск прибудет спецпредставитель ВТО. Экономические преобразования, которые необходимы для успешного развития нашей страны, и внедрение электронного правительства станут ключевыми в диалоге.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Для нас в первую очередь важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий, экономических объединений в отношении Республики Беларусь, чтобы они в экономической среде могли подумать, принять решения и

приехать сюда на экономическую площадку и принять решения по конкретным проектам.

Большое число участников Минского форума говорит о неизменном интересе к нему. По словам экспертов, тема укрепления двусторонних отношений особенно актуальна на фоне предстоящего саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Посол Германии о Минском форуме: Для нас важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий в отношении Беларуси

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