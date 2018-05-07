﻿ Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ

07.05.2018 - 14:27

Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню Великой Победы. В семьдесят третий раз наступит победное 9 Мая – без преувеличения народный и всеми любимый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание в эти дни ветеранам и событиям военных лет. Так, 7 мая в столице вышел на маршрут передвижной музей с оригинальными артефактами времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи солдат, муляжи оружия и амуниция.

Причем ко всему этому можно прикоснуться: примерить военную форму и даже послушать патефон с раритетными пластинками. Из Минска музей на колесах начинает путешествие по малым городам нашей страны.

Ян Михаленя, экскурсовод:
Здесь представлена гимнастерка образца 1943 года. Ее передал один из участников Великой Отечественной войны. В ней он даже штурмовал Берлин. Эта гимнастерка на самом деле один из наших ценнейших экспонатов. Она у нас как символ. Кто приезжает в первый раз на реконструкцию… Вот сирена оригинальная 1936 года прозвучала.

Андрей Емельянов, ветеран боевых действий на территории других государств:
Это очень хорошо для памяти ветеранов, прошедших такую суровую войну, победивших в Великой Отечественной войне фашистов. Сейчас молодежь должна быть благодарна и помнить о том, что произошло 73 года назад.

Примечательно, что экспозиции придали весьма современный вид. Национальный проект включает в себя «виртуальный кинозал». Кресла- трансформеры позволят погрузиться в бой в формате виртуальной реальности. К слову, в Беларуси сейчас проживают почти 8500 ветеранов Великой Отечественной войны. Их средний возраст – 95 лет.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
Салют в Минске на 9 мая 2018 года. Когда и где смотреть
«Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне?
День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий
Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы
Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы
Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?
Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?
«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru