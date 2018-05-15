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Пойманный на территории детского сада в Минске лось скончался

15.05.2018 - 13:21

Новости Беларуси. Лось, которого обнаружили на территории детского сада в Минске, скончался.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора ГП «Фауна города» Тамару Цариковскую. Животное умерло по дороге до «Фауны города», где его должны были осмотреть и оказать ветеринарную помощь.

После этого лося планировали отпустить в лес – здесь подробнее.

У лося были травмированы туловище, копыта, голова. Животное погибло из-за полученных повреждений.

Предположительно, лось попал под машину, а после в шоковом состоянии добежал до детского сада, где его усыпили и погрузили в автомобиль, чтобы отвезти на обследование.

Животное было юным. Его вес составлял около 350 килограмм.

Фото: МЧС Беларуси

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