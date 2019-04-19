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Предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами – Президент Беларуси

19.04.2019 - 11:13

Новости Беларуси. Президент Беларуси в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что необходимо прекратить практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами. Об этом сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, однако работают все по-разному.  

Президент Беларуси также отметил, что «практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами, нужно прекращать окончательно».  

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала (здесь подробнее).   

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