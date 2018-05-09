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Президент Беларуси: «Наша политика в отношении России не изменится»

09.05.2018 - 17:04

Новости Беларуси. Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после церемонии Александр Лукашенко пообщался с журналистами. У Президента поинтересовались как, по его мнению, будут складываться отношения между странами, после переизбрания Владимира Путина на пост Президента России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
 Наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, и мы не собираемся ссориться с ними. Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, за единый рынок в экономике, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий – молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища.

Честно скажу, все зависит от России. Насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы следовать курсу интеграции. Будет там больше прагматизма или меньше – время покажет. Сегодня наши отношения не лишены прагматической основы. И Россия видит в сотрудничестве с Беларусью определенный прагматизм, то же самое и мы.

Но замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией, я уже говорил, неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия, диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические. Вот это будет в основе нашего разговора. Предложила провести эту встречу российская сторона. Я буду с интересом ее ждать. И хотел бы услышать, какие есть вопросы у Российской Федерации, мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы. А может и претензии. Мы готовы за столом переговоров их обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться.

фото: president.gov.by

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