Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров
Новости Беларуси. Главная задача, которая сегодня стоит перед Правительством, – найти надежные альтернативные источники поставки энергоресурсов, просчитать возможные риски и выгоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов
Не секрет, что из-за проблем с российскими партнерами, Беларусь несет существенные финансовые убытки и вынуждена часто корректировать свои планы экономического развития. Но даже в этих условиях необходимо обеспечить внутренний рынок энергоресурсами и выполнять свои обязательства по экспорту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В очередной раз возникли разногласия, как я уже сказал, по энергетике с ближайшим нашим партнером. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти – по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч – одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства.
Слишком часто мы вынуждены корректировать планы нашего развития. Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны – ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров.
Отдельно заслушаем предложения о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, других странах, где мы раньше их продавали.
Совещание прошло накануне визита белорусского лидера в Сочи. Можно предположить, что это своеобразная «сверка часов» перед важнейшими переговорами. И цифры, которые сегодня были доложены Президенту, станут базой для принятия итогового решения по работе с российской стороной. Ожидается, что 7 февраля Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным.
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным (читать далее).
Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Сочи
Новости Беларуси. Президент прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский борт номер один вечером 6 февраля приземлился в Сочи.
Там 7 февраля состоятся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества.
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Эту встречу наш Президент анонсировал несколько дней назад, подчеркнув, что настроен на открытый разговор с российским коллегой. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет добрых и дружеских отношений с братским народом России, однако указал на ряд остающихся проблемных вопросов и, в частности, формирования цен и поставок в Беларусь российских энергоресурсов.
Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от манёвров наших партнёров