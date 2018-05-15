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Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи»

15.05.2018 - 14:30

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом договорились президенты двух стран. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон встретились во Дворце нации в Душанбе. Приветствовали друг друга главы государств по-дружески.

После официальной церемонии встречи лидеры отправились на переговоры. Разумеется, главной темой для обсуждения стали торгово-экономические отношения. Стороны намерены усилить эту работу. В повестке дня также сверка политических курсов, актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы внимательно следим за развитие Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово. Мы видим невооруженным глазом, как меняется столица. Даже прилетев ночью, я это заметил. И сегодня еще раз убедился в том, что вы на правильном пути. И, поверьте, мы за вас очень рады.

Я лично очень хочу, чтобы Таджикистан стал в ряд самых развитых и передовых стран, потому что этот древний великий народ, таджики, этого заслуживает. Очень много вы для этого сделали. А я здесь для того, чтобы укрепить наши связи.

Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи»

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