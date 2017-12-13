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Президент Беларуси об АЭС: «мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то ни хотелось»

13.12.2017 - 20:44

Новости Беларуси. У Беларуси есть успехи в сельском хозяйстве, фармацевтике, атомной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За все эти разработки сегодня отвечают более 25 тысяч человек. Около 8000 работают в Академии наук. «Настоящая элита общества», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Радуют результаты работы белорусских ученых, медиков и фармацевтов. К настоящему времени доля отечественных лекарственных средств на рынке республики в стоимостном выражении достигла более 56 %. Удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства 27 %.

Возведение атомной электростанции сформировало новую, наукоемкую отрасль нашей экономики.

Все вы знаете, какое ревнивое отношение у некоторых наших соседей к строительству и обеспечению безопасности Белорусской АЭС. Но, во-первых, безопасность это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасной станции. Во-вторых, вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства атомной станции – мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то ни хотелось – это не наше ноу-хау. В мире существуют сотни таких блоков. Мы построим своих два. Вместо того, чтобы разговор вести о прекращении строительства, закрытии, я уже предлагал своим соседям:

давайте вместе подумаем, как ее эксплуатировать.

Как получить дешевую электрическую энергию и обеспечить не только Беларусь (а у нас будет профицит этой энергии), обеспечить всех наших соседей.

Президент Беларуси об АЭС: «мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то ни хотелось»

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