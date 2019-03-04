Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Президент Беларуси подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ

04.03.2019 - 14:22

Новости Беларуси. Задан темп для жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ.

В документе отражены принципиальные моменты: повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание господдержки малообеспеченным и социально уязвимым категориям, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, а также стимулирование жильцов самим не оставаться в стороне от общего дела.

Кроме того в фокусе остаётся и экология. Необходимо сократить объемы коммунальных отходов, заняться более глубокой переработкой. Так, к примеру, стекло и бумага должны стать конкурентом ПЭТ-упаковке. Такое решение поставленных задач позволит выйти на качественно новый уровень предоставления ЖКХ услуг, а следовательно повысить комфорт условий проживания.

4 марта глава государства подписал еще несколько важных для страны документов. Они касаются развития села и повышения эффективности аграрной сферы, а также развития стройотрасли в Беларуси.

Новости по теме

В Беларуси отменили дифференцированную плату за некоторые услуги ЖКХ

В Борисове временно ухудшится качество воды

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Какие задачи определяет директива о развитии села?

Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?

Суд Московского района вынес приговор в отношении главного редактора информационного портала

«Тяжело ходить по этим канавам». С какими вопросами обратились полочане к Виталию Вовку?

Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днём милиции

Центр биотехнологий позволит отказаться от антибиотиков в сельском хозяйстве

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Все новости