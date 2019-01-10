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Президент Беларуси поручил компенсировать потери из-за налогового манёвра в сотрудничестве с Россией

10.01.2019 - 14:24

Новости Беларуси. Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. 10 января об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, на котором обсудили социально-экономическое развитие и подходы по дальнейшему развитию интеграционных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси и России»

Актуальны вопросы в политической плоскости, но во главе угла все-таки экономика. В 2019-м продолжатся переговоры по вопросам компенсации последствий налогового маневра. С января в России приступили к реализации его очередного этапа. Суть в том, что постепенно Москва будет снижать таможенные пошлины на вывоз нефти, которые ранее Россия компенсировала Минску. Одновременно будут повышать налог на добычу полезных ископаемых. В результате он полностью заместит налог на экспорт. Таким образом, цены на российское сырье для Беларуси достигнут мирового уровня.

Налоговый маневр в России осуществляют с 2015 года. В результате этого Беларусь уже потеряла 3,6 миллиарда долларов. Следующий этап может привести к еще большим финансовым потерям.

Глава государства отметил, что урегулированием этого вопроса занимаются специально созданные рабочие группы. К общему решению они должны прийти уже в ближайшее время. Принципиальное требование Президента – компенсация потерь от налогового маневра не ляжет на плечи простых белорусов. 

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