Президент Беларуси: Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ

Новости Беларуси. Открытый и принципиальный разговор самых близких в этом мире государств – так охарактеризовал Александр Лукашенко саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги белорусского председательства в организации подвели 30 ноября в Минске лидеры шести государств: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Год в контексте усиления коллективной безопасности стран – членов ОДКБ был результативным, и набранную динамику желательно продолжить. Открывая заседание, Александр Лукашенко выразил уверенность, что нынешний минский саммит этому поспособствует.

Александр Лукашенко в качестве председателя совета и хозяина саммита встречал гостей. Первым во дворец прибыл президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев прилетел в Беларусь с визитом еще 29 ноября, так что главы государств тепло и продуктивно пообщались накануне. Президенты Армении, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Тенденции развития международной ситуации. Меры по укреплению коллективной безопасности. К обсуждению приступили вначале в узком составе. Прежде чем попасть на сессию совета, все документы и предложения были тщательно проработаны и подготовлены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ, продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения общей безопасности.

Одна из топовых тем – террористическая угроза. Только в 2017 году в мире произошло порядка 20 крупных терактов. Тревожные новости о сотнях жертв приходили из разных стран. Предотвратить, предусмотреть, защитить от этой опасности наши страны. О современных угрозах и координации коллективных сил говорили за круглым столом.

В 2017 году, между прочим, в Душанбе прошли сборы руководящего состава антитеррористических подразделений. Продемонстрировали в действии российские комплексы «Искандер». Проработали и подготовили конкретный перечень террористических организаций, чтобы знать оппонентов, что называется, в лицо. В рядах организации полное взаимопонимание. Решив все вопросы наедине, президенты перешли в зал для переговоров в расширенном составе.

Александр Лукашенко:

С удовлетворением отмечу общность наших взглядов относительно современных угроз, с которыми сталкиваются государства – члены ОДКБ, эффективность избранной стратегии по их минимизации. Нашими совместными усилиями велась и ведется планомерная работа, направленная на повышение международного авторитета ОДКБ, расширение круга ее сторонников. Развиваются наиболее важные формы внешнеполитической координации.

В формате организации удалось достичь концептуального закрепления единых подходов к обеспечению информационной безопасности, привести в соответствие с передовыми техническими требованиями базовые элементы системы кризисного реагирования. Конкретные шаги сделаны на пути формирования условий для использования миротворческого потенциала. В целом в юбилейный для организации 2017 год сделано немало.

Уверен, что совместные дальнейшие действия по укреплению ОДКБ сохранят устойчивый, поступательный и динамичный характер. Необходимо, чтобы эта работа находилась в поле зрения общественности как наших, так и зарубежных государств. Уважаемые друзья, это действительно был открытый, принципиальный разговор самых близких в этом мире государств. Ближе и роднее, чем сидящие за этим столом, к сожалению, у нас нет. А может, и к счастью.

Подробности в сюжете.