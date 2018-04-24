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Президент Беларуси: «Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить»

24.04.2018 - 19:44

Новости Беларуси. Проблема, требующая оперативного решения – разросшиеся в Беларуси леса фирм-посредников. Они делают товар дороже в среднем на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень больно и обидно, что там иногда сидят сыновья начальников. Некоторых начальников, больших и маленьких. Не делайте этого, а лучше разберитесь с этими посредниками. Это вопрос для меня больной и очень важный. Они же, эти прослойки, любыми правдами и неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары, и часто по завышенной цене. Посредники «съедают» до 3 % ВВП. Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить (но мне говорят – рухнет где-то производство) и дать право или обязать министра. Пусть он подписывает документы о поставках через посредников. Тогда он будет за это отвечать.

Все темы Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию здесь.

Президент Беларуси: «Я близок к тому, чтобы вообще посредничество запретить»

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