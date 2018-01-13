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«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия

13.01.2018 - 18:54

Новости Беларуси. У столичного Дома Милосердия 13 января проходит масштабный праздник «Духовная семья – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивные состязания, танцы у костра, концертная программа, дегустация солдатской каши и блюд из приходской трапезной. Атмосферу создавали сказочные герои, а рождественские сувениры предлагали ряженые скоробейники.

Кульминацией праздника стал визит Деда Мороза и Снегурочки. Настоящие спонсоры торжественного настроения сошли с трапа приземлившегося вертолета.

Протоирей Николай, священник Всехсвятского прихода Минска:
Наш приход по благословению отца Федора устраивает такой праздник, на котором могут присутствовать и наши прихожане, и горожане, и те гости столицы, которые знают о нем, чтобы порадоваться вместе с нами.

Участница праздника:
Здесь так красиво, хорошо, интересно. Тут поразвлекаться можно. Прилетел на вертолете Дед Мороз!

Праздник собрал несколько сотен взрослых и детей. К слову, этой традиции уже 14 лет. Торжественная программа проходит по благословению настоятеля Всехсвятского прихода протоиерея Федора Повного.

«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
Фото. «Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
Фото. «Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
Фото. «Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
Фото. «Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия
Фото. «Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия

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