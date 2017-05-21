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«Пристально разглядываю каждый образец»: белорусский военпром на MILEX-2017

21.05.2017 - 17:06

Новости Беларуси. Вся мощь белорусской армии. 21 мая на выставке вооружений и военной техники MILEX проходят показательные выступления. На площадке аэропорта Минск-1 свои возможности демонстрирует не только техника, но и люди.

Отметим, это уже 8-я по счету выставка. Цель нынешней встречи – не только показать новинки зрителям, но и заинтересовать потенциальных заказчиков. К слову, уже подписан контракт между Барановичским авиаремонтным заводом и российским холдингом на ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17. Большой интерес у зарубежных гостей также к броневику «Кайман», который принят на вооружение, и нашим беспилотникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ксендзик, старший инженер Пинского пограничного отряда:
Беспилотный авиационный комплекс «Шершень» предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью в различных условия. 40 минут полета, высота до 1000 метров, скорость от 0 до 70 км/ч, радиус 5 км.

Гиермос Барбосос Эредия, военный атташе Венесуэлы в Республике Беларусь:
Я очень впечатлен выставкой и представленными образцами. Хочу сказать спасибо организаторам, что пригласили меня. Она потрясающая. Я из сухопутных войск, но останавливаюсь и пристально разглядываю каждый образец.

Всего на выставке принимают участие более 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Отечественную продукцию выставляют около 80 предприятий.

Отметим, что последний раз выставка MILEX проводилась в 2014 году. С того момента белорусский военпром совершил своеобразный прорыв.

«Пристально разглядываю каждый образец»: белорусский военпром на MILEX-2017

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