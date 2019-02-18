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Продукцию белорусского военпрома продемонстрировали на выставке в Абу-Даби

18.02.2019 - 20:06

Новости Беларуси. Беларусь представила продукцию отечественного военпрома в Абу-Даби. В эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит выставка вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОАЭ съехались оружейники из десятков стран. Белорусские разработки на выставке разместились в трех павильонах. Это продукция 12 предприятий – системы управления войсками, технологии огневого поражения, беспилотники, средства связи и оптика.

В ходе форума уже состоялись первые переговоры. Руководитель военно-промышленного комитета Беларуси встретился с представителями оборонного комплекса Саудовской Аравии.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Саудовская Аравия – страна богатая, с большими вооруженными силами, находится в непростом регионе, поэтому, конечно, у них есть запросы и они знают и наслышаны об успехах нашей техники, в первую очередь в сфере радиоэлектронной борьбы. Основания для оптимизма имеются. Наши сегодняшние встречи и те, что планируются, собственно, мы для этого здесь и находимся. Планка высокая и как минимум ее надо удерживать.

Форум будет работать до 21 февраля. За это время белорусская сторона рассчитывает заключить ряд крупных контактов в сфере военно-технического сотрудничества. Запланированы переговоры и встречи с представителями Вооруженных Сил ОАЭ и Египта.

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