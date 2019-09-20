Проект соглашения об упрощении визового режима Беларуси с Евросоюзом одобрен Президентом
Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС. 20 сентября об этом сообщили в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна завершила внутригосударственные процедуры по подготовке документов. Теперь им необходимо получить согласие Европарламента и одобрение Евросовета. После чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным числом голосов.
Напомним, соглашение об упрощении визового режима с ЕС предполагает снижение стоимости шенгена до 35 евро. От сбора будут освобождены дети до 12 лет, а также целый ряд граждан. Визы будут оформлять быстрее и на более долгий период.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Вы знаете, что мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих контактов и деловых. Данное решение главы государства еще раз подтверждает это на деле.
Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.
Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений.
Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сборов.
Отметим, стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Бабурин о «Хельсинки-2»: «В этом отношении Лукашенко утёр нос многим европейским лидерам»
Осб инициативе «Хельсинки-2» говорили в фильме «Мирные люди».
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Сергей Бабурин, профессор, политический и общественный деятель (Россия):
В этом отношении Лукашенко утёр нос многим европейским лидерам. Потому что никто бы даже не обратил внимания, если бы такую инициативу выдвинула бы Меркель или Макрон. Потому что с этими фигурами стремление к миру никак не связывается.
С фигурой Александра Григорьевича Лукашенко такое стремление реально связывается в Европе. Так что более удачного варианта для поиска, как вернуть для Европы взаимопонимание и взаимное доверие, чем вариант с Минском, я бы не нашёл.
Де-юре холодная война закончена. Де-факто её призрак продолжает бродить по планете. И хотя сегодня мир далек от событий Карибского кризиса, локальных «пожаров» на всех континентах предостаточно. Детонировать может в любой момент. И старушка-Европа здесь вовсе не исключение.