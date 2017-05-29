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Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси

29.05.2017 - 09:54

Новости Беларуси. «Ученый под ключ». Первое занятие нового проекта пройдет 29 мая в Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О его популярности говорит тот факт, что регистрация участников была закончена досрочно. На имеющиеся 70 мест было набрано 120 слушателей.

За пять дней молодых ученых научат всем тонкостям подготовки публикаций, презентаций, проектов, диссертаций. Цикл лекций, семинаров, мастер-классов, практических занятий и круглых столов проведут ведущие ученые.

Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси

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