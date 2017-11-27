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Проводили закупки по завышенной стоимости: крупную преступную схему в сфере ЖКХ раскрыли правоохранители

27.11.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Преступную схему в сфере ЖКХ вскрыли белорусские правоохранители. Под уголовное преследование попали уже бывшие руководители более чем 20 организаций и предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники проводили закупки технологического оборудования по завышенной стоимости с нарушением законодательства. Решения в пользу тех или иных фирм-посредников принимались за незаконные вознаграждения.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Должностные лица более 20-ти крупнейших предприятий жилищно-коммунальной отрасли нашей республики за незаконное вознаграждение принимали решение о закупках оборудования не у официальных дилеров и поставщиков, а у фирм-посредников, предлагающих приобрести его по завышенной стоимости – от 3 до 10 раз. Для придания видимости законности сделки были зарегистрированы аффилированные компании, которые предлагали купить такое же оборудование только ещё дороже.

Проводили закупки по завышенной стоимости: крупную преступную схему в сфере ЖКХ раскрыли правоохранители

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