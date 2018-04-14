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«Работается отлично». 14 апреля в Минске прошел молодежный субботник

14.04.2018 - 17:28

Новости Беларуси. В Минске 14 апреля прошел молодежный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полусотни ребят – школьники и лицеисты, члены БРСМ – трудились в столичном парке Победы. Фронт работ – уборка листьев, а также покраска скамеек. На берегу Комсомольского озера бок о бок с молодежью работали и ветераны. Пришли подсобить ребятам и известные люди Беларуси.

Волонтеры:
Работается отлично. Теплая погода, солнышко, приятно обдувает ветер.

Победа все-таки случилась. Мы можем помочь этому парку. После зимы здесь очень много листьев, которые вышли из-под снега – их все нужно убрать.

Алексей Кривденко, председатель совета ветеранов комсомола, пионерского и молодежного движения при ЦК ОО «БРСМ»:
Всегда комсомол занимался, каждый год проводил субботники для того, чтобы, скажем так пафосно, что ли, сделать нашу родину чище, чтобы сделать ее лучше.

Добавим, что подобного рода молодежные субботники в апреле продолжатся.

см«Работается отлично». 14 апреля в Минске прошел молодежный субботник

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