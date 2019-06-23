Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?

Новости Беларуси. Олимпийский стадион «Динамо» 23 июня будет принадлежать королеве спорта. Легкая атлетика станет настоящим украшением II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На низком старте на центральной площадке мультиспортивного форума сейчас находится наша съемочная группа. Со стадиона «Динамо» на связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Сегодня третий день на Европейских играх. Мы находимся рядом со стадионом «Динамо», который у многих, я думаю, ассоциируется с футболом. Но сегодня здесь царствует легкая атлетика. Представлена она здесь в очень необычном формате: динамическая легкая атлетика, своеобразное ноу-хау соревнований.
Подробнее в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.
Так, серебряная медаль II Европейских игр женской сборной по стрельбе из лука и бронза Татьяны Шараковой в групповой гонке пополнили не только медальную копилку сборной Беларуси, но и открыли счет первым инвестициям.
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Командным решением наши лучницы, уроженки Могилева, направили 10 тысяч рублей Могилевскому центру олимпийского резерва, в котором Карина Деминская и Анна Марусова проходят подготовку. Татьяна Шаракова также направила 7500 рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо».