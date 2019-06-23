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Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?

23.06.2019 - 11:29

Новости Беларуси. Олимпийский стадион «Динамо» 23 июня будет принадлежать королеве спорта. Легкая атлетика станет настоящим украшением II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На низком старте на центральной площадке мультиспортивного форума сейчас находится наша съемочная группа. Со стадиона «Динамо» на связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Сегодня третий день на Европейских играх. Мы находимся рядом со стадионом «Динамо», который у многих, я думаю, ассоциируется с футболом. Но сегодня здесь царствует легкая атлетика. Представлена она здесь в очень необычном формате: динамическая легкая атлетика, своеобразное ноу-хау соревнований.

Подробнее в видеоматериале.

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Люди в материале: Екатерина Лихошапко
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В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

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Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.

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Новости 24 часа

Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?

В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

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