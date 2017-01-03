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Рассчитываем только на победу: в Минск прибывают участники ХІІІ Рождественского хоккейного турнира

03.01.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Первые участники популярного международного рождественского хоккейного турнира начали прибывать в Минск. Первым в национальном аэропорту приземлился борт с игроками сборной Германии.

Ну, а 3 января ожидают прибытия других участников турнира. Это любители хоккея с шайбой из Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Швейцарии и стран балканского полуострова, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Майкл Брезек, член хоккейной команды Германии:
Я, вообще, третий раз в Беларуси. В прошлом году мы прилетали сюда на турнир. В этом году надеемся на победу, сделаем все, что от нас зависит.

Кристиан Хальбер, член хоккейной команды Германии:
Мы действительно наслаждаемся визитами в Беларусь. Но турнир с каждым годом становится все серьезнее и серьезнее. Уровень игроков повышается, играть сложнее. В этот раз нашу команду усилят несколько экс-игроков сборной Германии. Рассчитываем только на победу.

Напомним, с 4 по 7 января в 13-й раз в Минске пройдет Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Нашу страну представит команда главы государства.

Как и в прошлом январе, команды скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены». Впервые участие в соревнованиях примет сборная Балкан. Всего в борьбу за главный приз вступят 8 команд.

Рассчитываем только на победу: в Минск прибывают участники ХІІІ Рождественского хоккейного турнира

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